الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

مقتل شخص بطلق ناري
مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية، فيتو

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

تعليم الغربية تعلن جاهزيتها لاستقبال 432641 طالبا يؤدون امتحانات الترم الأول في 876 مدرسة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرده قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى ضبط الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية تعلن جاهزيتها لاستقبال 432641 طالبا يؤدون امتحانات الترم الأول في 876 مدرسة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

اشتعال النار في سيارة على طريق طنطا الزراعي (فيديو)

الأنبا بولا أسقف طنطا يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

لليوم الثالث على التوالي، ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

منوعات

المزيد

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار القصدير في الأسواق اليوم الخميس

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية