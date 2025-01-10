ضبط مخزن لتصنيع أدوية مغشوشة في الغربية (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية بالتعاون مع جهاز الرقابة على الأدوية من ضبط مخزن أدوية بيطرية غير مرخص بمدينة زفتى، يُستخدم في تصنيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وذلك في إطار الحملات المكثفة لمكافحة انتشار الأدوية غير القانونية والضارة.

تفاصيل الضبطية

وجاءت تفاصيل الضبطية بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحب المخزن بإنتاج وتوزيع أدوية بيطرية مغشوشة ومنتهية الصلاحية بمدينة زفتي، تهدد صحة الحيوانات وتؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية في المنطقة.

مداهمة المخزن

وعقب استصدار إذن النيابة، قامت الرقابة بمحافظة الغربية تمت مداهمة المخزن ، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المقلدة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مواد كيميائية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات.

التحقيقات الأولية

وأوضحت التحقيقات الأولية أن صاحب المخزن كان يبيع هذه الأدوية بأسعار منخفضة، مما أدى إلى تضرر مربي الحيوانات في محافظة الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة على استمرارية العمل الرقابي لضمان صحة وسلامة المنتجات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد.

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