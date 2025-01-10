مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الغربية

لقي صاحب مزرعة دواجن مصرعه صعقًا بالكهرباء، مما تسبب في إصابته بصدمة كهربية أدت إلى وفاته بقرية بلكيم التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا يفيد بمصرع "عبد القادر.م.ال" بسبب ادعاء صعق كهربائي أدى للوفاة.



وانتقل لموقع الحادثة رجال مباحث مركز شرطة السنطة وتبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربي بمزرعة دواجن بقرية بلكيم مركز السنطة.

توقيع الكشف الطبي على الجثة

ونقلت الجثة إلى المستشفى ومن ثم انتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش الصحة أن الصعق الكهربي أدى إلى صدمة كهربية ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وتسليم الجثة لأهليته لدفنه بمقابر أسرته.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.