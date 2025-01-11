طلاب الصف الأول الثانوي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان "الفلسفة والمنطق"

يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في محافظة الدقهلية اليوم السبت مادة الفلسفة والمنطق.



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

السبت فلسفة ومنطق من ١٢حتى ١.٣٠ “ساعة ونصف”

الأحد علوم متكاملة من ١٢ حتى ٢ ساعتين

الإثنين لغة أجنبية أولى من ١٢ حتى ٢.٣٠ “ساعتين ونصف”

الثلاثاء رياضيات من ١٢ حتى ٣ “ثلاث ساعات”

الأربعاء لغة عربية من ١٢ حتى ٣ “ثلاث ساعات”

الخميس تاريخ من ١.٣٠ حتى ٣ “ساعة ونصف”

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل اليوم، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية

وأعلن مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي



-898 مدرسة تستقبل 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية



-212 مدرسة تستقبل 239383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية



رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

وأكد العربي على أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير، مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات



تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية

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