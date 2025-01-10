وكيل بنتايك: ناديان مصريان يطلبان بضم بنتايك وبند يفسخ تعاقده مع الزمالك

كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر نادي الزمالك أخر تطورات مستقبله مع القلعة البيضاء، وموقفه من العروض الأوروبية.

الزمالك له الأولوية

وقال مسعد يوسف في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لديه أولوية الشراء، وإذا كان لا يرغب في ذلك هناك أندية أخرى نتفاوض معها".

وتابع: "ليست لدي أي معلومة عن تفعيل الزمالك لبند شراء بنتايك، والزمالك طلب تخفيض الشرط، ولكن عليهم النقاش مع سانت إيتيان".

فريق الزمالك، فيتو

قيمة تفعيل الزمالك عقد شراء بنتايك

وأردف: "قيمة تفعيل بند الشراء مليون دولار، أنا وكيل اللاعب ولا أتدخل في تلك المفاوضات ما بين الناديين".

واستكمل: "الزمالك لم يقترح علي تخفيض الشرط لـ 600 ألف، ولكن يريدون تخفيض القيمة، ولم يحددوا النسبة، والمشكلة هنا إذا قاموا بتخفيض القيمة.. هل سيقبل سانت إيتيان؟ وهل سيقبل اللاعب؟.. وبالتالي لن يكون للزمالك أولوية الشراء".

رغبة اللاعب الاستمرار في الزمالك

وأردف: "رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الزمالك وهو في قمة السعادة مع النادي، وما يقدمه جيد وإذا تحدثنا عن الشروط المالية وإذا احترمها الزمالك ووصل لاتفاق سوف يعني هذا الكثير، وإذا لم يحدث ذلك ستكون النتيجة هي توجيه الشكر للزمالك".

واسترسل: "هناك أندية أوروبية مهتمة باللاعب، وتواصلوا معي بالفعل، وأخبروني هل الزمالك لديه تاريخ محدد لتفعيل بند الشراء، الجميع لديه الرغبة في التعاقد، وأعتقد أن الزمالك يحق له تفعيل البند في نهاية شهر مايو".

وقال: "الزمالك لديه الكثير من الوقت لدراسة جميع الجوانب التي ذكرتها، وفي حال تفعيل البند، نحن نتفق معهم في كل شئ، وإذا حاول الزمالك تغيير العقد سنبدأ من الصفر في جميع النقاط".

أندية مصرية قدمت عروضا لبنتايك

وأتم: "هناك بعض الوكلاء الذين تحدثوا معي من ناديين مصريين لا أستطيع أن أقول أسماءهم لضم بنتايك، ولكن إذا كانت هناك أندية مصرية مهتمة باللاعب فعليهم التواصل معي وليس مع الوكلاء المصريين".

واختتم: "الزمالك قدم الكثير للاعب، وكذلك اللاعب يقدم كل ما لديه للنادي، وهذه هي كرة القدم".

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