متحدث الزمالك يصدم الجماهير بشأن تجديد عقد زيزو والصفقات الجديدة

وجه أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، صدمة لجماهير القلعة البيضاء بسبب الصفقات الجديدة وتجديد عقد لاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية:" زيزو لسه مجددش عقده مع الزمالك، الأمور لسه في مرحلة التفاوض.

وواصل:" تصريحات والد زيزو باقتراب أخبار سعيده يسأل عنها والده وليس الزمالك، زيزو متمسك بنادي الزمالك هو ووالده وإن شاء الله يحصل اتفاق قريب وهما رافضين فكره الضغوط بعروض خارجيه.

وعن تعاقد الزمالك مع صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي قال:" الهدف الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك حاليا دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة ثم التجديد للاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وأتم حديثه:" ليس من الصواب أن أتفاوض مع لاعبين جدد وأعمدة الفريق لم تجدد تعاقدها مثل عبدالله السعيد وعمر جابر ودونجا والونش وغيرهم، وبعد ذلك تأتي الصفقات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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