الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

الوادي الجديد تصدر بيانا رسميا بشأن وجود عقرب داخل رغيف خبز

وجود عقرب داخل رغيف
وجود عقرب داخل رغيف خبز

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها تقوم بحملات مكثفة للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز البلدي المدعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ومطابقة الوزن والمواصفات، وذلك على مستوى مراكز المحافظة.

وجاء في بيان الوادي الجديد، أنه منذ تلقي شكوى بالواقعة، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عقرب داخل رغيف خبز، صدرت التعليمات فورًا بالتحقيق في الأمر، وتشكيل لجنة من مديرية التموين وإدارة تموين الخارجة ومباحث التموين والصحة وسلامة الغذاء، وتم الانتقال إلى المخبز محل الشكوى ومعاينة الإنتاج، كما تم سحب عينات من الدقيق البلدي والردة المستخدمة في عمليات الخبز، وتم إرسالها إلى معمل وزارة الصحة للتحليل.

 

وفيما يخص الصورة التي تم نشرها فقد تبين الآتي:
▪️أن الحشرة الملتصقة بالرغيف وجدت بحالتها من حيثُ الشكل واللون ولو أنها دخلت بيت النار لاحترقت.

▪️أفادت الشاكية أن زوجها يعمل بجمع الخردة وعليه قد تكون الحشرة التصقت بالرغيف بعيدًا عن المخبز، كأن تكون ملتصقة بوسيلة المواصلات الخاصة به نظرًا لطبيعة عمله.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد، أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة يثبت وقوعها.

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