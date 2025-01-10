المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية

أدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة المران الأساسي له على أحد ملاعب مدينة أويو النيجيرية، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء بعد غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

النادي المصري يشكر سفير مصر في نيجيريا

وحرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري رئيس بعثة النادي إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية، على توجيه الشكر للسفير محمد فؤاد سفير مصر بنيجيريا، وكذلك لسماح فؤاد نائب السفير، موجهًا لها ولأسرة السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي.

يأتي ذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها أسرة السفارة خلال الفترة الماضية مع بعثة المصري سواء لدى وصول البعثة إلى أبوجا أو خلال تنقلات الفريق إلى مدينة أويو والتي تستضيف المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدا الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو.

وصول بعثة المصري إلى نيجيريا

ووصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة أويو النيجيرية امس الخميس استعدادًا لمباراته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.



وتضم البعثة 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

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