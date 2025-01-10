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رياضة

النادي المصري البورسعيدي يشكر سفير مصر في نيجيريا

سفير مصر في نيجيريا،
سفير مصر في نيجيريا، فيتو

حرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري رئيس بعثة النادي إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية، على توجيه الشكر للسفير محمد فؤاد سفير مصر بنيجيريا، وكذلك لسماح فؤاد نائب السفير، موجهًا لها ولأسرة السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي.

يأتي ذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها أسرة السفارة خلال الفترة الماضية مع بعثة المصري سواء لدى وصول البعثة إلى أبوجا أو خلال تنقلات الفريق إلى مدينة أويو والتي تستضيف المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدا الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو.

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وصول بعثة المصري إلى نيجيريا 

ووصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة أويو النيجيرية امس الخميس استعدادًا لمباراته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.


وتضم البعثة 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

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