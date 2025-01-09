الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

بعثة المصري تصل أويو النيجيرية استعدادًا لمواجهة إنيمبا (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

وصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة أويو النيجيرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

وغادرت بعثة المصري القاهرة إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراة فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.


وتضم البعثة 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

 

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

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