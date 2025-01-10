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رياضة

بسبب سوء المعاملة، المصري يشكو إنيمبا النيجيري في الكاف

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تحدث محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، عن الصعوبات التي واجهت فريقه، في رحلة نيجيريا، موضحا استقرار ناديه على شكوى مسئولي إنيمبا، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره إنيمبا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

استقبال سيئ لبعثة المصري

وقال موسى في تصريحات صحفية: "واجهنا صعوبات كبيرة فور وصولنا إلى نيجيريا وحظينا باستقبال سيئ للغاية من مسئولي إنيمبا".

وتابع: "توجهنا بالطيران الداخلي من مدينة أبوجا إلى مدينة أويو، وتجاهلت إدارة النادي النيجيري استقبلنا، وتلقينا صدمة كبيرة، بعدم توافر حافلات، لنقلنا إلى مقر الإقامة، مما تسبب في انتظارنا لوقت كبير داخل المطار لحين توفير الحافلات التي ستنقلنا".

نائب السفير تنقذ بعثة المصري

واستطرد: "أتوجه بالشكر إلى السيدة سماح بدوي نائب سفير مصر في نيجيريا، والتي حرصت على الانتظار رفقة البعثة لحين إنهاء كافة إجراءات السفر من أبوجا إلى أويو، وعملت على تذليل كافة العقبات التي واجهناها".

إلغاء ملعب التدريب بفريق المصري

وواصل: "إدارة إنيمبا قررت دون مبرر إلغاء حجز ملعب التدريبات الخاص بفريق المصري، ولم نجد تفسيرا لكافة العقبات التي نتعرض لها من الجانب النيجيري، قبل اللقاء المرتقب".

وأتم: "قررنا تقديم شكوى ضد النيجيري في كاف وسنعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه الفريق قبل اللقاء المرتقب".

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المصري نيجيريا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أنيمبا الكونفدرالية الأفريقية

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