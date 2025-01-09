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رياضة

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

قرر  علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عدم خلود اللاعبين للراحة بعد وصول بعثة المصري إلى مدينة أويو النيجيرية بعد رحلة طيران استغرقت نحو عشر ساعات تخللها انتظار لنحو ساعتين في مطار العاصمة النيجيرية أبوجا.

المران الأول للمصري بنيجيريا

وتدرب الفريق علي الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق مدينة أويو لأداء مران خفيف يشتمل على تدريبات فك العضلات وبعض التدريبات البدنية الخفيفة قبل الخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء المكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك لإزالة أية آثار للإرهاق لدى اللاعبين قبل البدء غدا في التدريبات الجماعية للفريق  استعدادًأ لمواجهة فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو.

وصول بعثة المصري الي نيجيريا 

وصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة أويو النيجيرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

وغادرت بعثة المصري القاهرة إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراة فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.


وتضم البعثة 39 فردا ويترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول.

 

 

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

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