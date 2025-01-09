جهاز تجميل الإسماعيلية يواصل أعمال رفع كفاءة المسطحات والميادين (صور)

يواصل جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أعمال صيانة ورفع كفاءة الميادين والمسطحات بالمدينة وذلك بالتنسيق مع حي ثان بمدينة الإسماعيلية.

قص وتهذيب الأشجار

وشملت أعمال رفع كفاءة المسطحات في محافظة الإسماعيلية قص وتهذيب أشجار الفيكس ونخيل البلتشارد بشارع شبين الكوم لمسافة ٣ كم، بطول الجزيرة الوسطى.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

صيانة الميادين العامة

ومن جانبها، قالت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية ومدير إدارة الحدائق والمتنزهات، إنه تم صيانة المسطحات الخضراء وإزالة الحشائش ورفع المخلفات وقص النجيل، والعناية بالأشجار المثمرة بالحديقة الدولية مثل أشجار الليمون والبرتقال اليوسفي والزيتون.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

جانب من أعمال التجميل،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

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