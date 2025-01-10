الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع مانويل جونسالفيش القائم بأعمال وزارة خارجية جمهورية موزمبيق، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية موزمبيق. 

حرص مصر  على الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة على انتخاب الرئيس "دانيال تشابو" وقرب تنصيبه رسميا في ١٥ يناير ٢٠٢٥، مؤكدًا على تطلع مصر لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية بجمهورية موزمبيق. 

كما أعرب عن حرص مصر  على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والبناء على الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق في ٢٠٢٣، والتي انعكست بشكل كبير على تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

 

عمق العلاقات التي تربط مصر وموزمبيق

أكد الجانبان على عمق العلاقات التي تربط مصر وموزمبيق، وشددا على أهمية تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار. 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود دعم التكامل الإفريقي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وتم التأكيد على أهمية تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المناصب الإقليمية والدولية.

في ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية، واكدا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ودورية انعقاد اللجان المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

 

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موزمبيق بدر عبد العاطي العلاقات التي تربط مصر وموزمبيق القارة الإفريقية

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