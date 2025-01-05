الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تستهدف محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

صاروخ باليستي، فيتو
صاروخ باليستي، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة كهرباء جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء في إسرائيل 

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يدخل أجواء إسرائيل.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تفعيل الإنذارات في بطليموس العازار في تل أبيب، مشيرًا إلى "تحقيق في التفاصيل".

اعتراض صاروخ حوثي

ولاحقا قال جيش الاحتلال: "بعد الإنذار الذي تم تفعيله في بطليموس العازار، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل البلاد".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت وتيرة الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران باتجاه إسرائيل، وإن كان تأثيرها محدودًا.

وتصاعدت حدة الهجمات بين الطرفين بعدما شنت إسرائيل غارات جوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وكان صاروخ أطلقه الحوثيون على إسرائيل في 21 ديسمبر، أسفر عن إصابة 16 شخصًا في تل أبيب.

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إسرائيل جيش الاحتلال اليمن جماعة الحوثى

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