الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

تنفيذ كومات الأسمدة المعاملة بالطحالب في مركز إيتاي البارود بالبحيرة

تفقد وكيل وزارة الزراعة
تفقد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

 قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بمتابعة تنفيذ الكومات السمادية المعاملة بالطحالب والمنفذة بمعرفة بعض المزارعين تحت إشراف " الإرشاد الزراعى"، وذلك بنطاق الإدارة الزراعية لمركز إيتاى البارود، بحضور الدكتور شعبان عبد العاطى مدير عام الإدارة الزراعية، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة.

 

متابعة أعمال الجمعية الزراعية بمنية بنى منصور 

 تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، جميع الأقسام بالإدارة الزراعية بإيتاى البارود، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمعية الزراعية بمنية بنى منصور، حيث تم متابعة جميع سجلات الجمعية والدورة المستندية وخاصة سجل حماية الأراضى، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة قيام مديرى الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى، بمراكز المحافظة بمتابعة توزيع الأسمده وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، مع أهمية متابعة السجلات بالجمعيات الزراعية وخاصة سجلات حماية الأراضى و2 خدمات و2 خدمات مساعد، ومتابعة الانضباط الإدارى والحضور والانصراف ومراجعة خطوط السير للعاملين بالجمعيات، بالإضافة إلى متابعة جميع مراحل توزيع الأسمدة على المزارعين بجميع الجمعيات الزراعية.

 

تفقد مخازن الجمعية الزراعية للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة

 اطلع "وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على السجلات الخاصة بالأسمدة، والكميات الواردة للجمعية، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا لمنظومة الصرف بكارت الفلاح، كما تفقد مخازن الجمعية الزراعية للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وأن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح"، مؤكدا على مدير الجمعية والعاملين بضرورة التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشددا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وأن يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، وأنه لا صرف إلا بكارت الفلاح، وحذر من صرف أى أسمدة لأى متعد على الأرض الزراعية.

 

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بالبحيرة الزراعة الإرشاد الزراعي إيتاى البارود
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