رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وخلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي تبدأ من السبت الموافق 11 يناير الجاري وتنتهي الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

كما وجهت محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين محيط اللجان، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس، وتوفير وسائل التهوية والإضاءة المناسبة داخل قاعات الامتحانات لضمان راحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

أشارت محافظ البحيرة، إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، وتتقدم محافظ البحيرة للطلاب بخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، موجهةً بضرورة التأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.

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