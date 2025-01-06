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وكيل زراعة البحيرة: إنشاء سوق تجارى لبيع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

 قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بمتابعة سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز أبو حمص، بحضور المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير عام الإدارة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة،  حيث تم المرور على مبنى الإدارة الزراعية وتفقد المساحات الفضاء داخل مبنى الإدارة.

أشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أهمية استغلال تلك المساحة بإنشاء سوق تجارى يعرض فيه جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة لأهالى أبو حمص وذلك للتخفيف على المواطنين، علما بان الموقع متميز جدا وتم توجيه مدير إدارة الإرشاد بسرعة التنفيذ حتى يتم الافتتاح الرسمي للسوق فى 30 يناير بإذن الله بحضور قيادات الزراعة والمحافظة.

 

وعلى هامش تلك الزيارة عقد اجتماع مع جميع العاملين بالإدارة الزراعية بالبحيرة، وتم التوجيه بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة، بالإضافة إلى انضباط سجلات الأسمدة وحماية الأراضى، وسجل 2 خدمات، و2 خدمات مساعد، بالإضافة إلى الانضباط فى العمل، وحل مشاكل المزارعين، ووجه أيضا بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم فى سجل حماية الاراضى للمخالفين، وسجل 2 خدمات المساعد، مشددا على ضرورة قيام الإدارة الزراعية، وإدارة التعاون الزراعى بدورهما فى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميا، كما حذر أيضا من التسرع فى حصر المحاصيل وطالب بالدقة وان يكون الحصر فعلى وعلى الطبيعة.

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الزراعة بالبحيرة أبو حمص الإرشاد الزراعي
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