حريق هائل في محل بإيتاي البارود (صور)

حالة فزع انتابت أهالي مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عقب نشوب حريق بمحل بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني حيث نجح، رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات بشرية، أو امتداده لباقي الوحدات السكنية بالمنطقة.

نشوب حريق داخل محل بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني

تلقت مديرية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بنشوب حريق داخل محل بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المكان للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات والمنازل المجاورة.

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية

كما انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة الي مكان البلاغ وتم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المكان، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتحرير المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها ومعرفة أسباب الحريق.

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