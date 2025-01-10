الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
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الدين خلق وتخلق

علامة صحة إسلام المرء حسن خلقه وطيب المعاملة، فالدين كما أشار الرسول الكريم على حضرته وآله الصلاة والسلام بقوله "الدين المعاملة"، أي حسن وطيب المعاملة، هذا والمقصود من العبادات تزكية النفس وتطهير القلب وما تثمره من حسن وطيب المعاملات.. 

عزيزي القارئ انظر معي، ما قيمة صلاة لا تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما أشار الحق عز وجل إلى الغاية منها بقوله تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ"، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله أنه قال "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"، وقوله "رب مصل لا يؤخذ من صلاته سوى القيام والقعود ورب صائم لا يؤخذ من صيامه سوى الجوع والعطش".. 

 

وكذا لا قيمة لزكاة عبد مصحوبة بالمن والأذى ولم تثمر تزكية النفس وطهرها من البخل والشح والحرص والأنانية، والإحساس بالفقير والمسكين والمحتاج والأرملة واليتيم، وكذا لا قيمة لصيام عبد مشتغل بالكذب والغيبة والنميمة والحسد وبأحوال الناس وبالقيل والقال.. وكذا لا قيمة لحج عبد لم تتزكى خلقه ولم يطرح حب الدنيا من قلبه.. 

يا سادة العبادات في حد ذاتها ليست بغايات وإنما المراد منها إستقامة حركة الإنسان في الحياة حتى يؤدي مهمة الإستخلاف في الأرض كما أمر الله عز وجل، وأن يصل بها إلى المكارم والفضائل والمحاسن والقيم الإنسانية النبيلة، وأن يفتح الله للعبد باب المعرفة به سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه، وحتى ينال رضى الله تعالى ورضوانه.. 

وللأسف مما يحزن أن نجد سوء المعاملات بين الناس هو الحال السائد، وأعتقد أن حال معظم المسلمين سيئ للغاية بعدما غاب عنهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل من سلم الناس من لسانه ويده، وأن حقيقة الإسلام سلام وتسليم، سلام مع جميع خلق الله تعالى وتسليم لله عز وجل.

هذا وقد استوقفني أثناء تأدية العمرة جهل المسلمين بالآداب أثناء تأدية المناسك، وعدم مراعاتهم لحرمة بيت الله تعالى الحرام، وعدم معرفة الكثير منهم لصحة المناسك، وأعتقد أن الكثير من المسلمين في أنحاء العالم في حاجة ملحة إلى إعادة صياغة وتأهيل لمعرفة صحيح الدين وأدب تأدية المناسك وحرمة الشعائر.. 

معاني وأسرار مناسك الحج والعمرة!

الإمام علي زين العابدين (4)

 

وفي الختام يا سادة، الدين خلق وتخلق وفي الحديث عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وقوله مشيرا لفضل الأخلاق والتخلق "أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا"، وقوله "إن العبد ليصل بحسن خلقه منازل النبيين والصديقين والشهداء"، وقوله "ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق"، اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد.

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حسن الخلق تطهير القلب صحيح الدين خلق الله المعاملات الغيبة والنميمة الدين المعاملة الاحساس بالفقير العبادات الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو

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