الإمام علي زين العابدين (4)

توقفنا في المقال السابق عند تعريف المفهوم الصحيح للعبادة وكيف كان حال الإمام علي زين العابدين في عبادته لربه تعالى ومولاه، وفي هذا المقال نتحدث عن عبادة من أعظم العبادات وأجلها وهي عبادة الدعاء والمناجاة، ولقد أمرنا الحق عز وجل بدعائه، حيث يقول سبحانه “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”..

ويقول سبحانه “ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ”، ويقول تبارك في علاه “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ”، هذا وقد جاء في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال “الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء يرد القضاء وهو سلاح المؤمن، والدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصلاة”..

هذا ويتجلى في الدعاء الإقرار بربوبية الله تعالى وضعف العبد وعوزه وافتقاره إليه عز وجل والإقرار بقدرته تعالى على الإجابة والإشارة إلى أنه سبحانه هو السميع القريب المجيب الكريم الجواد، والدعاء ملاذ الخائفين وإقبال الراجين وفيه التضرع إلى الله تعالى والإنابة وحسن الظن بالله وبكرمه وجوده وإحسانه، ولإمامنا الجليل من الأدعية والنجوى ما يميزه عن أهل الدعاء والنجوى من الأولياء والعارفين بالله تعالى..

ومن خلال ما سوف نعرضه من دعائه ونجواه سوف نشاهد مدى ارتقائه الروحي وسمو أحاسيسه ومشاعره ومدى افتقاره وعوزه لربه تعالى ومولاه، وسوف نرى هذا المزج الرائع بين الذكر والتسبيح والإلحاح في المسألة والإجمال في الطلب، وندرك حال الإمام والذي كان غالب عليه الذل والانكسار والعجز والافتقار إلى الله تعالى الواحد الأحد القهار، وإليك عزيزي القارئ بعض من أدعية ومناجاة إمامنا زين العابدين..

يقول عليه السلام: اللهم لك قلبي ولساني وبك نجاتي وأماني، وأنت العالم بسري وإعلاني، فاصرف قلبي عن البغضاء، واصرف لساني عن عن الفحشاء، وأخلص سريرتي وعلانيتي عن علائق الأهواء، واكفني بأمانك عواقب الضراء، واجعل سري معقودا على مراقبتك وإعلاني موافقًا لطاعتك، وهب لي جسمًا روحانيًّا وقلبًا سماويًّا، وهمة متصلة بك ويقينًا صادقًا في حبك.

ويقول أيضًا عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائع العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي، اللهم أسألك، وأحسنت سبحانك إلي، فإذا عدت فعد علي..

ويقول أيضًا بلسان العجز والافتقار: اللهم إرحم من اكتنفته سيئاته، وأحاطت به خطاياه، وحفت به جناياته بعفوك ارحم من ليس له عمل شافع ولا يمنعه من عذابك مانع..

عزيزي القارئ نستكمل بمشيئة الله تعالى أدعية ومناجاة الإمام زين العابدين في المقالات التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.