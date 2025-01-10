الميلاد تحقيق وعد السماء

عندما خالف الإنسان وصية الله وسقط في عصيان يفتح أبواب الموت، لم يتخلَّ الله عن خليقته، بل أعلن محبته العظمى التي لا حدود لها. يقول الكتاب: "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو 3: 16)، ومن هذه المحبة نشأ مشروع الخلاص، حيث وعد الله بإرسال ابنه الوحيد ليعيد للإنسان بهاء صورته الأولى، ويُصلح العلاقة المكسورة بين السماء والأرض.

وعد تحقق ونبوءة أُنجزت

انتظرت البشرية بفارغ الصبر ملء الزمان، حين يتحقق وعد الله بمجيء المخلص. وجاء الميلاد ليتمم النبوءات وليعلن بدء عهد جديد. يقول الكتاب: "عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد" (1 تيموثاوس 3: 16).

هذا التجسد كان علامة واضحة على محبة الله للبشر، إذ تنازل عن مجده الإلهي ليأخذ جسدًا بشريًا. يقول لوقا: "وُلِد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" (لوقا 2: 11). ميلاد المسيح هو نقطة تحول في تاريخ البشرية، حيث حمل إلينا الفداء وفتح لنا أبواب الرجاء.

تواضع يقود إلى الخلاص

إن تواضع الله في ميلاد المسيح هو درس عظيم لكل إنسان. فقد تجسد الكلمة ليعيش بيننا، ليُظهر لنا النور الذي أطفأته الخطيئة، وليعيد الحياة التي فقدناها بسبب العصيان. في هذا الميلاد، نتأمل في سر المحبة التي دفعت الله ليقترب من الإنسان، متنازلًا عن مجده ليحمل آلام البشرية ويُبدلها بفرح الخلاص. يقول إشعياء النبي: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا" (إشعياء 9:2).

الميلاد دعوة للرجوع إلى الله

في ظل الأوبئة والنزاعات والحروب التي تحيط بنا، الميلاد هو دعوة لكل منا لنقترب من الله. هذا النور الذي أضاء العالم في تلك الليلة المقدسة، هو النور نفسه القادر على أن يضيء حياتنا اليوم. إذا اقتربنا من الله بثقة وإيمان، سنجد فيه الخلاص والسلام الذي يحتاجه العالم.

شعلة الحياة التي لا تنطفئ

عيد الميلاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو تجديد للرجاء والحياة. فلنجعل من هذا العيد فرصة لنقترب من الله بثقة، ونطلب منه أن يُعيد إشعال شعلة الحياة في قلوبنا التي أطفأتها الخطايا والمخاوف. وكما أضاء المسيح ظلمة العالم بميلاده، لنعمل على أن نكون نورًا يشهد لعطايا الله ومحبة السماء على الأرض.

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