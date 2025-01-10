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«ابن الوز عوام».. أبناء النجوم يتألقون في الأعمال الفنية.. نجل خالد النبوي يبدع في «الحريفة».. بنات أحمد زاهر يخطفن الأنظار.. ومريم محمود الجندي «بالقائمة»

أبناء النجوم
أبناء النجوم

شهدت الساحة الفنية، الفترة الماضية، ظهور عدد من النجوم الشباب، في العديد من الأعمال الفنية، التى جذبت أنظار الجمهور، وذلك بأدوارهم المختلفة.

وعقب تألق هؤلاء النجوم الشباب، اكتشف الجمهور، أنهم أبناء لنجوم كبار، وترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز أعمالهم الفنية، التى جعلت لهم بصمة في أذهان الجمهور. 

“أبناء زاهر”

وتعد ابنتا الفنان أحمد زاهر ممن دخل عالم الفن في سن صغيرة، حيث قدمتا خلال الفترة الأخيرة مجموعة مميزة من الأدوار بأعمال فنية مختلفة. 

وبدأ الاثنتان مسيرتهما الفنية مبكرًا من خلال فيلم "عمر وسلمى 2"، بطولة النجم تامر حسني والفنانة مي عز الدين، حيث ظهرتا لأول مرة للجمهور وكانتا في مرحلة الطفولة.

وبعد ذلك اختفتا كل من "ملك" و"ليلى" عن الساحة الفنية لسنوات قليلة، قبل أن يعودا من جديد ويشاركا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ويحصدا شعبية وعدد كبير من متابعيهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. 

"ملك" هي أكبر بنات الفنان أحمد زاهر، وتبلغ من العمر 18 عامًا، حيث ولدت في 1 يوليو من عام 2002.

أما ثاني بناته فهي "ليلى" وعمرها 17 عامًا، حيث ولدت في 30 أغسطس من عام 2003.

ويعتقد الكثيرون أن أبناء أحمد زاهر هما "ملك" و"ليلى" فقط، إلا أن الفنان لديه ابنتين أخريين لم تدخلا عالم الفن بعد نظرا لصغر سنهما. 

فالابنة الثالثة للنجم أحمد زاهر هي "منى"، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، أما الابنة الرابعة لأحمد زاهر هي "نور"، والتي يبلغ عمرها 4 سنوات. 

وظهرت الابنتان الصغيرتان للجمهور مؤخرا، من خلال مشاركتهما مع والدهما أحمد زاهر ووالدتهما وأختيهما "ملك" و"ليلى" في حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والتي أذيعت العام الماضي، على قناة "DMC".

“نور النبوي أسطورة الحريفة”

ويعد الفنان نور النبوي، أبرز هؤلاء النجوم، الذى حفر اسمه بأحرف من ذهب، بعد النجاح الكبير، الذى حققه في فيلم “الحريفة”.

ونور النبوي درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا، ونورثريدج كوليدج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ "نور" التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، وعندما عاد إلى مصر، التحق بورش للتمثيل، كما شارك في العديد من تجارب الأداء، وكانت بدايته من خلال مسلسل "الاختيار 2" عام 2021، وجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد شوشة ليلفت الأنظار لموهبته.

وشارك بعدها بالعديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "نقل عام" بطولة الفنان محمود حميدة عام 2022، مرورًا بمسلسل "راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوي،  وعرض بموسم دراما رمضان عام 2022، ومسلسل "ورق التوت" عام 2023، إلى جانب مسلسل "الكتيبة 101" بطولة الفنان عمرو يوسف والفنان آسر ياسين وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

“ابنه الجندي في العتاولة”

أما مريم محمود الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، فتألقت في مسلسل «كوبرا»، بالاشتراك مع محمد إمام، وكذلك مشاركتها في مسلسل «العتاولة»، بالاشتراك مع أحمد السقا وطارق لطفي وفريدة سيف النصر وباسم سمرة.

“نجلة أحمد صيام تخطف الأنظار”

وكانت الفنانة الشابة بسنت أحمد صيام، من أشهر الفنانات الصاعدات التي تألقت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد ظهورها في مسلسل «رحيل»، برفقة والدها أحمد صيام ورانيا فتح الله، ‏والتي اعتبرها البعض من المفاجآت في رمضان 2024.

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ابن الوز عوام التواصل الاجتماعي العام الماضى الفنان أحمد زاهر الفنانة مي عز الدين

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