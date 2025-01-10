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ثقافة وفنون

بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، أبرز المعلومات عن المطربة اللبنانية نينا عبد الملك

المغنية اللبنانية
المغنية اللبنانية نينا عبد الملك

 أعلنت المغنية اللبنانية نينا عبد الملك ارتداءها الحجاب رسميًا، مشيرة إلى ابتعادها عن الغناء منذ نوفمبر الماضي، بهدف التفرغ لعائلتها وتربية أبنائها الثلاثة، بحسب قولها.

 

ونشرت المغنية اللبنانية، وخريجة برنامج المواهب الغنائية الشهير، فيديو  عبر "التيك توك"، أعلنت فيه ارتداءها الحجاب، وقالت: "خبروني أي لفة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسميا".

 

وطلبت في مقطع فيديو رأي الجمهور، عن الشكل الأفضل للحجاب، حيث استعرضت عدة لفات مختلفة، باستخدام حجاب طويل، وضعته على رأسها بعدة طرق وصيحات مختلفة، لاختيار الشكل الأمثل الذي يليق بها.

 

معلومات عن نينا عبدالملك

 نينا عبد الملك، مغنية لبنانية، بدأت مشوارها الفني سنة 2011 ضمن البرنامج الغنائي ستار أكاديمي في الموسم الثامن وكان البرنامج بمثابة نقطة البداية لها. استطاعت أن تؤسس لنفسها قاعدة جماهيرية في عدد من البلدان العربية كان أبرزها السعودية ومصر والأردن والعراق والكويت والجزائر. 

كما كانت عضو في فرقة (UAT) التي انضمت إليها مع مغني الراب التونسي بشير بكور ومغني الهيب هوب السعودي طارق علي فودة.

 

ولدت نينا في 25 سبتمبر 1992، في مدينة النبطية في لبنان، وهي لأسرة درزية تعود بأصولها إلى بلدة بحمدون في بتاتر في قضاء عاليه التابع لمحافظة جبل لبنان، والدها مهندس ديكور ووالدتها تُدعى فريال ولديها أخ واحد يُدعى عاصم، وأنهت دراستها العليا في الجامعة اللبنانية قسم الإخراج تخصص الإخراج السينمائي والتلفزيوني، وتزوجت الإعلامي السوري حسان الشيخ في 25 سبتمبر 2018، وأعلنت نبأ زواجها بعد 10 أشهر من الزواج.

 

نينا عبد الملك عضوة سابقة في فرقة (UAT) الموسيقية وهي فنانة صاحبة صوت جبلي لبناني استطاعت من خلال شخصيتها البسيطة الوصول لعدد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحققت في مايو 2017 أكثر من مليون ونصف متابع على حسابها الشخصي على إنستجرام.

 

كانت بدايتها الفنية منذ الصغر في المدرسة مع فرقة الكورال لمدة 9 سنوات حيث كانت تغني وتقوم بالحفلات داخل المدرسة ومن هنا بدأت تنمي موهبتها الغنائية، وكانت أحد المشاركات في برنامج (مش بالمود) على الراديو مع الفنان زياد بطرس وبعد سنة التحقت ببرنامج ستار أكاديمي 8. 

 

كان حلم الطفولة عندها المشاركة في برنامج الهواة ستار أكاديمي إلى أن جاء الوقت وقدمت على البرنامج وهي في عمر 18 سنة، وتمت الموافقة عليها وبدأت مشوارها الفني حيث قدم لها البرنامج الدعم والخبر الموسيقية استمرت في البرنامج إلى أن وصلت إلى البرايم الثامن الذي حدد لها نهاية مشوارها الفني في البرنامج وخرجت منه.

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