الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"دراما التسعينيات"، وثائقي جديد على شاشة "الوثائقية" قريبا

دراما الوثائقية،
دراما الوثائقية، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "دراما التسعينيات"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

 

يوثق الفيلم الإنتاج الدرامي خلال عقد التسعينيات الذي شهد آخر سنوات تعرض الجماهير -على نحوٍ جماعي- لمسلسلٍ واحد، في موعدٍ واحدٍ كلَّ يوم، قبل أن يطوي القرن العشرون صفحته، وتنشطر كتلة المشاهدين بين كثير من الشاشات والمنصات. 

ويرصد الفيلم أهم الأعمال الدرامية المصرية -نجاحًا وتأثيرًا- خلال التسعينيات، التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري والعربي، مثل "ضمير أبلة حكمت"، و"العائلة"، و"المال والبنون"، و"نصف ربيع الآخر"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"زيزينيا"، والأعمال التي ناقشت قضايا الصعيد، مثل "ذئاب الجبل"، و"الضوء الشارد"، وبعض الأعمال الدينية البارزة، مثل "عمر بن عبد العزيز"، و"الفرسان"، بالإضافة إلى ملحمتي "رأفت الهجان"، و"ليالي الحلمية"، إلى جانب بعض السهرات الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا حينئذ، مثل "جواز على ورق سوليفان". 

ويقدم الفيلم شهادات لبعض صناع تلك الأعمال الدرامية المهمة، من مخرجين وفنانين وكُتّاب، بالإضافة إلى تحليلات فنية واجتماعية لعددٍ من النقاد والمؤرخين.

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