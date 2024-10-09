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حوادث

ارتفع عددهم لـ 18 مصابا، ننشر أسماء المصابين في حادث صحراوي المنيا

ننشر أسماء المصابين
ننشر أسماء المصابين في حادث المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 11 طالبا.

ارتفع عدد لـ 18 مصابا، ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا 


وضمت قائمة المصابين كلا من: عبدالرحمن فتحي على، 11 سنة، طالب، مصطفى محمد سمير، 13 سنة، طالب، محمود صابر عبد الحفيظ، 11 سنة، طالب، عمر محسب أحمد، 10 سنة، طالب، ويوسف عيد كامل، 11 سنة، طالب، إبراهيم محمد مصطفى، 14 سنة، طالب، سيف محمد فريد، 12 سنة، طالب.

كما أصيب كل من مصطفى أحمد خلف، 13 سنة، طالب، محمد ربيع عبد الحميد، 13 سنة، طالب، حمدي اشرف حمدي، 10 سنة، طالب، كمال شحاته عبد الحميد، 58 سنة، عامل، ناصر عوض حسان، 60 سنة، عامل، مصطفى إسماعيل سرحان، 40 سنة، عامل، محمد ضاحي حمدي، 10 سنوات، طالب، على محمود عبدالله، 11 سنة، طالب، نادي عبدالعليم محمد، 58 سنة، عامل، موسي وليد موسي، 12 سنة، طالب، وعلي فتحي على، 14 سنة، طالب، مقيمون جميعا بقرية طوخ التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا


وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد أمام مدخل قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا قبل أن يرتفع العدد الي 18 مصاب تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.


تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

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