الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تجري عملية التبريد لحريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر

حريق ورش الزرايب
حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر، فيتو

تجري الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لمنازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة في الزرايب بمنطقة منشأة ناصر، بعد أن نجحت في إخماد الحريق الذي شب مساء اليوم.

 

إخماد حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل منازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة فى الزرايب بمنطقة منشأة ناصر.

 

وأصيب شاب بحرق في اليد واختناق في حريق ورش لتدوير بلاستيك وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق ورش لتدوير بلاستيك  وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

 

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع حريق الزرايب بمنطقة منشأة ناصر لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة لحين محاصرة الحريق واستكمال عمليات الإخماد.

نشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في ورش لتدوير المواد البلاستيكية والقمامة وأمدت لعدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخماد حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر حريق ورش الزرايب إخماد حريق ورش الزرايب حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر ورش الزرايب الزرايب حريق الزرايب

مواد متعلقة

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

ضيق الحارات ووجود مواد سريعة الاشتعال يعوقا إطفاء حريق الزرايب

محافظ القاهرة يتواجد بموقع حريق الزرايب بمنشأة ناصر
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

لليوم الثالث على التوالي، ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

منوعات

المزيد

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار القصدير في الأسواق اليوم الخميس

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية