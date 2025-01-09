أخبار مصر اليوم: أول رسالة من السيسي لرئيس لبنان الجديد، ومحافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أول رسالة من السيسي لنظيره اللبنانى جوزيف عون

أكد الرئيس السيسي على إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.





محافظة القاهرة تنفي امتداد حريق منطقة الزرايب إلى 10 عقارات

نفت محافظة القاهرة ما يتردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا حول أن الحريق الذي نشب في منطقة منشأة ناصر امتد إلى عشرة عقارات.

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

خريطة سقوط الأمطار، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

تعليمات عاجلة من إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين بشأن امتحانات صفوف النقل

أصدرت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين تعليمات مهمة للطلاب بخصوص الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 في مراحل النقل من الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبِي الواجب الالتزام بها.

قائمة بالوجهات الجديدة التي ضمتها مصر للطيران لشبكتها

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل (10.289) مليون راكب خلال عام 2024، مقارنة بـ (9.826) مليون راكب فى عام 2023.

مستجدات موقف مصر من أزمات غزة وسوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال واليمن

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان كماعقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس السيسي وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس" كما التقي الرئيس السيسي مع رئيسة البرلمان الأوربي كما تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي.

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية.

لجنة هندسية لمعاينة عقار التوفيقية المحترق

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى نشب أعلى العقار رقم ١٨ شارع سوق التوفيقية بحى الأزبكية، لمتابعة جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد.

قائمة بالخدمات الجديدة في مطار القاهرة

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، وتحرص وزارة الطيران المدني بمواصلة رؤية التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بـ مطار القاهرة الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية نحو مضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي؛ بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي في إطار دعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.

إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اعرف السبب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث.

وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق الشحنات.

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