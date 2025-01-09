الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

أول رسالة من السيسي لنظيره اللبنانى جوزيف عون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس السيسي على إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون  على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس اللبناني "جوزيف عون".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة الحارة إلى الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكدًا على إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

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الرئيس اللبناني الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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