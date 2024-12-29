المعاهد الأزهرية تستعد لامتحانات صفوف النقل الثانوي.. تقديم مراجعات نهائية للطلاب.. رسالة خاصة من رئيس القطاع.. و12 تحذيرًا لرؤساء اللجان والمناطق

تستعد المعاهد الأزهرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الأزهري غدًا الإثنين في كافة محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي لشعبة العلمي امتحان مادتي “ الفقه، والجبر وحساب المثلثات” فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي “ الفقه، والفلسفة والمنطق” فيما يؤدي طلاب القسم الثاني الثانوي شعبة "العلمي" امتحان مادتي “ الفقه والرياضيات البحتة" فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادتي “ الفقه والعروض والقافية”

جدول امتحانات صفوف النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يقدم مراجعات شاملة لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الأول

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالبدء في تقديم مراجعات شاملة لطلاب النقل في مختلف المراحل الدراسية ضمن مبادرة "معًا نتعلم".

وتهدف هذه المراجعات إلى التيسير على الطلاب ومساعدتهم على فهم المواد الدراسية، تحقيقًا لقوله تعالى: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة: 11)، ولتعزيز مكانة العلم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وستبدأ هذه المرحلة بالمراجعات للمواد الثقافية للصفين الأول والثاني الثانوي، وفقًا للجدول التالي:

الصف الأول الثانوي: الساعة السابعة مساءً.

الصف الثاني الثانوي: الساعة الثامنة مساءً.

وعلى الطلاب الراغبين في الاستفادة من هذه المراجعات الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمشيخة الأزهر الشريف على هذا الرابط

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة تشجيعية إلى طلاب وطالبات الأزهر الشريف في أول يوم من امتحانات الفصل الدراسي، حيث دعاهم إلى استثمار هذه اللحظات لإثبات جدهم واجتهادهم طوال العام الدراسي.

وأكد الشيخ عبد الغني في رسالته على أهمية التركيز والهدوء والثقة بالنفس خلال أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن قراءة الأسئلة بعناية والبدء بالإجابات التي يعرفها الطالب أولًا هي خطوات أساسية لتحقيق التفوق. وقال: "التفوق يحتاج إلى جهد وصبر، واعلموا أن لكل مجتهد نصيب، وأن النجاح هو ثمرة تعبكم وسعيكم المستمر".

وختم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالته بالتأكيد على دعم كافة العاملين بالقطاع للطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم نحو تحقيق النجاح والتفوق.

وكيل الأزهر يناقش مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وأبناؤنا بالخارج

وفي وقت سابق اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لمناقشة وضع جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وامتحانات أبناؤنا بالخارج، والذي يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل لجميع الطلاب، ومن أهمها:

١-التوزيع الزمني

٢- تناسب اختيار المواد مع المدة الزمنية.

٣-مراعاة الفئات المختلفة (الدمج التعليمي)

٤-الإعلان المبكر بفترة كافية

٥-مراعاة الظروف الطارئة

تحذيرات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحانات

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان.

2- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة

3- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

4- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

5- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها

6- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

7- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة ويحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال وفى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

8- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

9- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

10- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

11- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

12- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.

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