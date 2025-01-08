الأربعاء 08 يناير 2025
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صحة ومرأة

لماذا تختلف أعراض الفيروسات التنفسية من شخص لآخر؟ الصحة تجيب

العدوى الفيروسية،
العدوى الفيروسية، فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الفيروسات التنفسية تتشابه في أعراضها إلا أنها تختلف في تأثيرها من شخص لآخر حسب مناعة كل إنسان.

 

أعراض الفيروسات التنفسية 

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية يمكن أن تظل 4 أو 5 أيام، ويمكن أن تستمر 3 أسابيع والسبب في ذلك هو كم الفيروس الذي دخل الجسم بجانب الجهاز المناعي وقدرته علي القضاء على الفيروس.

وأوضح أن استمرار العدوى التنفسية لمدة تصل الى ٣ أسابيع أمر معروف علميا وطبيعي.

وأكد وجود 540 مستشفى تستقبل حالات عدوى تنفسية، مشيرا إلى أن 20% من الحالات هي فيروس الإنفلونزا و2% فيروس كورونا

 

وقدمت وزارة الصحة نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية:


١- إذا ظهرت عليك أعراض عدوى تنفسية ابتعد عن الآخرين


٢- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن
 

٣- راقب أي أعراض قد تظهر عليك
 

٤- ارتدي الكمامة لحماية الآخرين
 

٥- اغسل يديك باستمرار
 

٦- استشر الطبيب أولًا قبل أخذ أي دواء

نزلات البرد 
نزلات البرد 

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بنزلات البرد.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات.

٢- تناول أطعمة صحية  تقوي المناعة.

٣- شرب السوائل الدافئة.

 

ونزلات البرد هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل:
1- سعال.

2- حمى.

3- صعوبة التنفس.

4- ألم الحلق.

5- انسداد الأنف.

6-نزيف من الأنف.

7- ألم الرأس.

8- التهاب العينين.

9- إرهاق.
 

وتتضمن طرق العلاج لنزلات البرد:

1-الراحة.

2- شرب السوائل الدافئة 

3- تناول الأدوية المخففة للأعراض مثل الباراسيتامول.

4- استخدام البخاخات الأنفية.

5- تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

6- تناول الأدوية المضادة للحساسية.

وتتضمن طرق الوقاية:

1-غسل اليدين بالماء والصابون.

2- ارتداء الكمامة.

3-تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5-ممارسة الرياضة بانتظام.

من جانبه أكد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن دور البرد المنتشر ليس له مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات هي عدوى عائلية تصيب كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن العدوى الفيروسية المنتشرة علاجها بالتغذية الجيدة واستخدام خافض الحرارة، مؤكدا أنه يمكن الشفاء منها خلال أسبوع.

 

وتابع حديثه بأن يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع عدوى فيروسية في نفس الموسم.

 

وقال الدكتور أمجد الحداد، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

 

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

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أكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

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