تفاصيل التوافقات الأخيرة حول مشروع قانون المسئولية الطبية بعد موافقة لجنة الصحة بالبرلمان.. وموعد إدراجه بالجلسات العامة وإقراره نهائيًّا

شهدت الفترة الأخيرة، جدلًا فى الشارع السياسى المصرى حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وذلك بعد اعتراض نقابة الأطباء على عدد من مواد مشروع القانون قبل أن يتم تعديلها.

وكان من المتوقع أن يتم إدراج مشروع القانون للمناقشة والإقرار النهائى خلال الجلسات العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول الأعمال، ما يعنى أنه تم تأجيل إدراجه لجلسات مقبلة، وفقا لأولويات المجلس التشريعية.

وفسرت مصادر فيتو، عدم إدراج مشروع القانون بجلسات الأسبوع المقبل، بأن سببه عدم الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأن من المقرر أن يتم إدراجه فى الجلسات القادمة بعدما يتم الانتهاء من التقرير.

وترصد فيتو، أبرز التوافقات على مشروع القانون التى حدثت خلال اجتماعات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، قبل أن توافق على مشروع القانون.

كان من أبرز تلك التوافقات، إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون.

المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية

حيث أعلنت اللجنة خلال اجتماعها، عن حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون، والتى نصها كالتالي:

"تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وتم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مطالب النقابات الطبية المتخصصة

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها، وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.

وأيضا يعد من أبرز التوافقات، حسم تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وترصد فيتو، تعريف كل منهم، والعقوبة المترتبة على الخطأ الجسيم.

تعريف الخطأ الطبي

جاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:

١٠- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:

١١ - الخطأ الطبي الجسيم:

الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وجاءت العقوبات بمشروع القانون كالتالى:

مادة 27:

يعاقب بغرامة مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمتلقي الخدمة.

وتكون عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات للخطأ الطبي الجسيم.

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