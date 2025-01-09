وزير الصحة: الجدل الدائر حول قانون المسئولية الطبية على السوشيال ميديا دون فهم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الجدل الذي دار حول قانون المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية نتيجة عدم تناوله بشكل صحيح والحديث عنه على السوشيال ميديا بدون فهم.

الترويج على أن القانون لحبس الأطباء فقط

أشار وزير الصحة في تصريحات صحفية hgn أن جميع الأطباء والمهتمين بالقانون تركوا كل مزايا القانون وركزوا على فكرة الحبس فقط وبناء سيناريوهات مختلفة عنها، وتم الترويج على أن القانون لحبس الأطباء فقط.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة استقبلت كافة المقترحات الخاصة بالقانون وكانت محل اهتمام وتقدير، وتم الاستجابة لها منها إلغاء الحبس في الخطأ الطبي والاكتفاء الغرامة والتعويض المادي.

قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية

وأكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.

وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.

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