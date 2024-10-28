الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف مصدر الـ 6 مليارات جنيه لصيانة المدينة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة، فيتو

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: مساحة المدينة تصل إلي 40 ألف فدان وتعادل 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد.

مصروفات صيانة العاصمة الإدارية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": مصاريف الصيانة التي تصل إلي 6 مليارات جنيه سنويا، تأتي من خلال وديعة الصيانة، وهذه الأموال دفعها المشترون للحفاظ على أصول الدولة.


قيمة العاصمة الإدارية

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة منذ 5 سنوات كانت صحراء ولا تساوي شيئا للاقتصاد المصري وبشهادة من وزير المالية أصبحت من أكبر 5 كيانات دفعا للضرائب في مصر.

أرباح العاصمة الإدارية 

وأشار إلي أن أرباح شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر وصلت إلي 27 مليار جنيه ومن المتوقع وصولها لـ30 مليار جنيه خلال عام 2024.

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القطار الكهربائي السريع 

وأوضح أن القطار الكهربائي السريع يستقله 25 ألف مواطن للوصول إلي العاصمة الإدارية، وهناك أكثر من 50 ألف موظف من العاملين بالوزارات يأتون للعاصمة يوميا.
 
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