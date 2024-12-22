رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

رد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، على الانتقادات التي توجه للعاصمة الإدارية قائلا:"هو ليه الناس زعلانة إن دولة لديها شركة ناجحة وتحقق أرباح ولها عوائد للدولة وتحقق قيمة مضافة".

إنجاز العاصمة الإدارية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"اتمنى أي حد يتكلم عن العاصمة الإدارية سلبا أو إيجابا يجي يزورها الأول ويرى الإنجاز اللى تحقق على الأرض والمجهود والعوائد التي تحققت".

القيمة المضافة للعاصمة الإدارية

وأضاف:"مكان العاصمة الإدارية لم يكن له قيمة في الدولة وعبارة عن أرض صحراء لا تستفيد منه الدولة، الشركة والأرض لا تزال ملك الدولة والفكرة نجحت وأصبح لها عوائد وقيمة مضافة".

مخطط الزيادة السكانية

ولفت:"لدينا زيادة سكانية سنويا 2.5 مليون نسمة، هل تساءل أحد الناس دي هتعيش فين؟ وكان فيه دراسة في وزارة الإسكان في 2052 إن عدد السكان هيوصل 180 مليون مواطن، وبالتالي يجب أن تسبق الدولة في إقامة مدن جديدة وتخطط لاستيعاب الزيادة السكانية ".



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