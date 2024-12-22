رئيس العاصمة الإدارية يكشف مفاجأة عن سعر متر الأرض في 2013 وحاليا (فيديو)

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية:"سعر المتر حاليا في مناطق الأبراج يتراوح ما بين 60 إلى 65 ألف جنيه، وفي السابق كانت أرضا صحراء لا تساوي شيئا لعدم وجود أي حياة بالمنطقة".

إدارة العاصمة الإدارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"شركة العاصمة الإدارية تدار بأفضل أساليب الإدارة وبوجود الكفاءات، وبالتالي تحقق أرباحا وهذا الأمر لا يعيب الدولة، الشركة أرضها ملك الدولة وتم الاستثمار فيها مثلها مثل مشروعات التطوير العقاري".

سعر المتر بالعاصمة الإدارية في 2013

ولفت إلى أن الدولة أنشأت شركة للاستثمار والتطوير العقاري لتصبح ذراعا لها في إنشاء المشروعات الكبرى، وفي نفس الوقت خرجت من عباءة موازنة الدولة، وعملنا بنفس فكرة التطوير العقاري ونجحت الفكرة.

وتابع: في سنة 2013 كان الطرح الأول يباع المتر الأرض بسعر يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، وحاليا أقل متر في العاصمة يباع بـ 9000 جنيه، وهذه قيمة مضافة تم تحقيقها".

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