الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس العاصمة الإدارية يكشف مفاجأة عن سعر متر الأرض في 2013 وحاليا (فيديو)

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة، فيتو

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية:"سعر المتر حاليا في مناطق الأبراج يتراوح ما بين 60 إلى 65 ألف جنيه، وفي السابق كانت أرضا صحراء لا تساوي شيئا لعدم وجود أي حياة بالمنطقة".

إدارة العاصمة الإدارية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"شركة العاصمة الإدارية تدار بأفضل أساليب الإدارة وبوجود الكفاءات، وبالتالي تحقق أرباحا وهذا الأمر لا يعيب الدولة، الشركة أرضها ملك الدولة وتم الاستثمار فيها مثلها مثل مشروعات التطوير العقاري".

سعر المتر بالعاصمة الإدارية في 2013

ولفت إلى أن الدولة أنشأت شركة للاستثمار والتطوير العقاري لتصبح ذراعا لها في إنشاء المشروعات الكبرى، وفي نفس الوقت خرجت من عباءة موازنة الدولة، وعملنا بنفس فكرة التطوير العقاري ونجحت الفكرة.

وتابع: في سنة 2013 كان الطرح الأول يباع المتر الأرض بسعر يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، وحاليا أقل متر في العاصمة يباع بـ 9000 جنيه، وهذه قيمة مضافة تم تحقيقها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس العاصمة الادارية العاصمة الادارية شركة العاصمة الادارية سعر المتر بالعاصمة الادارية خالد عباس التطوير العقارى

مواد متعلقة

السيسي: المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها شركات العاصمة

جودة الهواء في العاصمة الإدارية الجديدة تسجل ضعف معدلات الأمان المسموح بها عالميا

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف مصدر الـ 6 مليارات جنيه لصيانة المدينة

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية