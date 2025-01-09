الخميس 09 يناير 2025
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رئيس جامعة المنصورة يوجه بضرورة تطبيق آليات الحوكمة ويناقش ضوابط امتحانات منتصف العام الدراسي

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة المنصورة مع مديري العموم بإدارات الجامعة

عَقَدَ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا اليوم الخميس، مع مديري العموم بإدارات الجامعة، بحضور  الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والسيد خيوه، وكيل أول وزارة المالية بالدقهلية، والسادة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الوحدات الحسابية، لمتابعة آليات العمل الإداري بالجامعة.

ناقش رئيس جامعة المنصورة، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات، من بينها التوجيه بالالتزام بتنفيذ التعليمات فيما يخص ضوابط أداء امتحانات منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2024/2025، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

تطبيق آليات الحوكمة من خلال لجنة الحوكمة

كما ناقش رئيس الجامعة خطط العمل الإداري بالجامعة، مشيرًا إلى تطبيق آليات الحوكمة من خلال لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية، لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي بروح الفريق لحل المشكلات وتحقيق التقدم المستمر للجامعة.

أكَّد "خاطر" على ضرورة المتابعة الميدانية، وأيضًا متابعة الدورة المستندية لمشروعات الجامعة الإنشائية وخطط الصيانة، وضمان سريان التدفقات المالية بما يتناسب مع الجداول الزمنية لإنجازها.

تفعيل لجان الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ

كما وجه بضرورة تفعيل لجان الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ، وكذلك متابعة مرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تنتج عن التقلبات الجوية في فصل الشتاء، وكذلك متابعة أعمال الصيانة، وتصريف المياه، ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن وسائل السلامة وعدم تأثر المباني.

الاهتمام برفع مستوى العاملين

وشدد الدكتور شريف خاطر على ضرورة الاهتمام برفع مستوى العاملين من خلال تدريب الكوادر وخلق صف ثان من الإداريين القادرين على تولي المسؤوليات، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أسس العدل والمساواة لضمان الالتزام وتقديم أفضل أداء ممكن، كما أكَّد على ضرورة توجيه الرعاية والاهتمام بالعاملين بنظام اليومية، والمؤقتين، والذين يؤدون العديد من الأعمال الإدارية والخدمات المعاونة في مختلف قطاعات الجامعة.

أعرب رئيس جامعة المنصورة عن ثقته الكبيرة في قدرة العاملين على تحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا ضرورة العمل معًا بروح الفريق لاستكمال النجاحات التي حققتها الجامعة في جميع المجالات، ومواصلة تقدمها على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أن تقدم الجامعة وريادتها هو نتاج عمل جماعي مثمر ومنظم بين جميع القيادات والكوادر.

ومن جانبه، عرض الدكتور محمد عبد العظيم الخطة الاستثمارية لمشروعات الجامعة، مشددًا على ضرورة متابعة الإجراءات التنفيذية لها، كجزء أصيل من مهمة أمين الكلية، كما أشار إلى ضرورة عمل دراسات جدوى مستفيضة ومتخصصة بصفة مستمرة لضمان عملية التطوير المستمر.

وقام  سعد عبد الوهاب بعرض تفصيلي لجميع النقاط الإدارية المهمة لإتمام العمل على أكمل وجه بالجامعة فيما يخص موازنة المشروعات الاستثمارية، الرسوم الدراسية، ومكافآت العاملين، والإجراءات الإدارية وأهم الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا لتنظيمها.

كما تحدث  السيد خيوه عن منظومة العمل داخل الوحدات الحسابية، وتعاونها مع الجهة الإدارية، وحرصها على توفير التدفقات المالية المطلوبة في إطار الالتزام بالنظم واللوائح المنظمة لجميع الإجراءات.

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في ختام الاجتماع، وجَّه الدكتور شريف خاطر الشكر لجميع القيادات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة على تفانيهم في العمل، داعيًا للاستمرار في بذل الجهود للارتقاء بكافة قطاعات الجامعة.

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