استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه اليوم الأحد، نورا أحمد العجمي، معاونة خدمة بنظام الأجر اليومي بكلية التمريض بالجامعة، لتكريمها على أمانتها في رد إحدى المشغولات الذهبية المفقودة إلى صاحبتها، بعد عثورها عليها خلال تأدية عملها.

رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم معاونة خدمة بكلية التمريض لأمانتها

وأثنى الدكتور شريف خاطر على أمانتها، معتبرًا إياها نموذجًا محترمًا ومثالًا يُحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريون، وقدم لها شهادة تقدير ومكافأة مالية تكريمًا لأمانتها.

جامعة المنصورة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم

وأضاف خاطر أن جامعة المنصورة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للنماذج المشرفة فيها، مؤكدًا فخره واعتزازه بوجود مثل هذه النماذج التي تمثل نقاطًا مضيئة وقدوة للأجيال القادمة.

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