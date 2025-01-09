تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات الإنشائية بالجامعة، لمتابعة سير العمل بها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، والوقوف على نسب الإنجاز بأعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع.

رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًا الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية بالجامعة

رافق رئيس جامعة المنصورة خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة، الأستاذ سعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة.

إنشاء مباني بكليات في جامعة المنصورة

شملت الجولة مشروع إنشاء مبني G بكلية الزراعة، المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، مبني الطلاب المركزي بكلية الهندسة، مشروع المبني التعليمي الطبي المتميز بكلية الطب، مبني البحوث التجريبية بكلية الطب.

تطوير الخدمات التعليمية لمواكبة التطورات الحديثة

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية لمواكبة التطورات الحديثة ومعدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وحصول كلياتها على الإعتماد، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل على إتمام تنفيذ مشروعاتها؛ التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المجتمع الأكاديمي.

بدأت الجولة بتفقد المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مبنى G بكلية الزراعة، بحضور الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، حيث يضم المبنى عددًا من المعامل المركزية والمدرجات الطلابية، تم إنشاؤه بارتفاع 7 طوابق على مساحة 1250 متر مربع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتوفير التدريب اللازم لهم من خلال تجهيز المعامل المركزية وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال العلوم والبحوث الزراعية.

وتابع "خاطر" حجم العمل الجاري، والمراحل التنفيذية للمشروع، موضحا أن إنجاز المنشآت الجديدة يأتي ضمن خطة استراتيجية، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومواكبة للتطورات الحديثة.

تلى ذلك تفقّد مشروع المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الأستاذ الدكتور مجدي زكريا رشاد عميد الكلية والسادة الوكلاء، حيث تم متابعة العمل في المشروع المقام على مساحة 1000 متر مربع، لاستيعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية، والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة، ويضم المبنى مدرجات تعليمية ومعامل وقاعات متعددة الأغراض.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة، على الالتزام بالجدول الزمنى وسرعة إنجاز المبنى وإسراع وتيرة العمل؛ كما تم مراجعة الإجراءات المالية والإدارية والهندسية المتعلقة بتنفيذ المشروع تلبية لاحتياجات الكلية بدخول المبنى الخدمة.



ثم توجه لكلية الهندسة حيث تفقد مبني الطلاب المركزي بالكلية، والذي يتكون من بدروم وسبعة طوابق بمسطح 2150 مربع، والذي يضم مكتبة ومدرجات وقاعات محاضرات وصالات تعليمية متعددة الأغراض.

وتابع د. شريف خاطر الرسومات الهندسية والجداول الزمنية المحددة والخاصة بتنفيذ المشروع، وكذلك موقف المستخلصات الهندسية، لتلبية احتياجات الكلية ودخول المبنى الخدمة في الموعدد المحدد.

ثم توجه رئيس الجامعة لكلية الطب، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، لتفقد مشروع إنشاء المبنى التعليمي الطبي المتميز "مانشستر" بكلية الطب، الذي يمتد على مساحة 1400 متر مربع، وملحق إضافي بمساحة 120 متر مربع، ويضم 8 أدوار تشمل قاعات محاضرات، معامل مهارات ومحاكاة، وغرف للمجموعات التعليمية الصغيرة.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمشروع، وذلك للالتزام بتسليم أربع طوابق من المبنى خلال منتصف عام 2025، مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة والحماية اللازمة لدخولهم الخدمة.

ثم اختتمت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مبني البحوث التجريبية بكلية الطب، والذي يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية متكررة بمسطح حوالي 440 متر مربع.

ويعد مشروع تطوير مركز البحوث التجريبية مشروعًا هاما لمنظومة البحث العلمي بالجامعة، حيث يقدم المركز خدماته البحثية والتدريبية لقطاع عريض من الباحثين في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم داخل الجامعة وخارجها. مما يجعله أحد النقاط المضيئة بجامعة المنصورة، والتي تستلزم تطوير البنية التحية له لاستيعاب التوعات المطلوبة لخدمة العملية البحثية بما يتوائم من متطلبات التأهيل للجودة والاعتماد

وخلال الجولة اجتمع د. شريف خاطر ميدانيا مع مختلف الأطراف المختصة بالإشراف على تنفيذ كل مشروع، من الجهة الإدارية بالجامعة، ومركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة، والشركات المنفذة، وتم مراجعة الإجراءات المالية والهندسية والتأكد من مطابقتها للجداول الزمنية، والتأكد من معدل سير الدورة المستندية في الإدارات والوحدات الحسابية المختلفة بالجامعة بما يحقق السرعة اللازمة لإنجاز كافة المشاريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.