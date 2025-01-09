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جامعة القاهرة تنظم زيارة لدار المسنين "بيت العيلة" بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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 نظمت جامعة القاهرة برعاية محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، زيارة إلى دار مسنين "بيت العيلة" بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك فى ختام  زياراتها الميدانية ضمن مشاركتها في فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

جامعة القاهرة تنظم زيارة لدار المسنين "بيت العيلة" بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة

 وتأتى هذه الزيارة التى تمت بإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تفعيل الدور الخدمي والتنموي لجامعة القاهرة تجاه المجتمع.

 

محمد سامى عبد الصادق: رعاية كبار السن من القيم الإنسانية التي تعكس تحضر المجتمعات، واهتمامنا بهم يشعرهم بالأمان والتقدير ويؤثر بالإيجاب على صحتهم النفسية والجسدية

 وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أنه تم خلال الزيارة الميدانية تقديم الخدمات الطبية المختلفة لعدد 25 من نزلاء الدار شملت توقيع الكشف عليهم، وصرف الادوية بالمجان، وتقديم الخدمات التوعوية لهم حول العديد من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرها، إلى جانب تقديم سيارة الأسنان المتنقلة التابعة لكلية طب الأسنان خدمات الكشف والتشخيص للحالات المرضية وقامت بإجراء الحشو والخلع وتنظيف الأسنان للعديد من النزلاء.

 وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الزيارة تضمنت تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي للنزلاء، وممارسة أنشطة تفاعلية وترفيهية ساهمت في تعزيز ورفع الروح المعنوية الإيجابية لديهم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي كخطوة ختامية في المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، وتأصيل القيم الإنسانية لدى طلاب الجامعة، وتعكس حرص جامعة القاهرة على استمرار جهودها في المشاركة في المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

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ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الزيارة الميدانية لدار مسنين "بيت العيلة" ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة من كليات طب الأسنان، والتمريض، والآداب، والعلوم، والتربية للطفولة المبكرة، مؤكدًة حرص الجامعة على استهداف أكبر عدد من المواطنين لقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

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جامعة القاهرة دار المسنين محافظة الجيزة

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