الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

غزل المحلة يؤدي مرانا جماعيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز (صور)

غزل المحلة
غزل المحلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مديره الفني الكابتن شوقي غريب، اليوم الخميس مرانه الجماعي استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.  

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري علي ملعب الدفاع الجوي.  

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عدة صور لمران الفريق اليوم الخميس. 

ترتيب غزل المحلة وبيراميدز في الدوري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف. 

بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من لعب 7 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد. 

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