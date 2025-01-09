الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

روسيا تعلق على اختيار جوزيف عون رئيسا للبنان

جوزيف عون، فيتو
جوزيف عون، فيتو

علقت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على اختيار جوزيف عون، رئيسا للبنان.

روسيا تعلق على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "إن انتخاب رئيس للبنان يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني، فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: عدد المصوتين 122 صوتًا وحصل جوزيف عون على 99 صوتًا بينما جاءت 9 ورقات بيضاء، فيما أصر 9 من النواب خلال الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني على تسجيل موقف سياسي بتدوين عبارة “السيادة والدستور” على ورقة الاقتراع.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان فشلت في اختيار رئيس الجمهورية اللبناني، وأعلن عن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.

وجاءت نتيجة الفرز للجلسة الأولى كالآتي: 36 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون .

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روسيا لبنان جوزيف عون رئيس لبنان

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