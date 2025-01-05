صحة البحيرة: إنجاز 100% في الرد على الشكاوى خلال عام 2024

أكد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن منظومة الشكاوي بالمديرية تعمل بشكل منظم ومكثف لخدمة كافة المواطنين، ومشيرا أن إدارة خدمة المواطنين الموكل لها ذلك، تقوم بالتعامل مع كافة الشكاوى الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة، ومن مكتب وكيل الوزارة، كذلك الشكاوى المرسلة على صفحة المديرية، وتقوم بالرد على كافة الإستفسارات، وتلبية حاجة المواطنين، والاستغاثات، من خلال الرقم الموحد 16528.

الرد على 3029 شكوى على بوابة رئاسة مجلس الوزراء

كما بيَّن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بلغ انجازها 100% فى بحث الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال عام 2024م، حيث تم الرد على 3029 شكوى على بوابة رئاسة مجلس الوزراء و518 شكوى على بوابة المحافظة لمجلس الوزراء و118 شكوى بريد، مقارنة بعام 2023 حيث تم فحص 2700شكوى.

بحث كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،و رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفى ضوء التعليمات المشددة لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والمحافظ الدكتورة جاكلين عازر ببحث كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، والإهتمام بها، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بمنتهى الجدية والسرعة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالبحيرة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، مشيدا بجهود جميع العاملين بخدمة المواطنين، موجهًا اليهم التحية والشكر لما يقومون به من جهودٍ مخلصة، فى سبيل حل كافة مشاكل المواطنين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات ودوواوين المديرية والإدارات الصحية.

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