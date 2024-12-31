وكيل الصحة بالبحيرة يتابع مع مديري المستشفيات استعدادات استقبال العام الجديد

ترأس الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزراة الصحة بالبحيرة، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، ومديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة؛ للوقوف على الوضع الحالي للمستشفيات على مستوى المحافظة وأهم الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وللوقوف على مدى جاهزية واستعدادات المستشفيات لاستقبال العام الجديد والأعياد الدينية والوطنية.

فتح باب المناقشة بين الجميع والاستماع لكافة الآراء والمقترحات

جاء ذلك في حضور الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات،وخلال الإجتماع تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة والخاصة بما تم رصده من ملاحظات فى الفترة الأخيرة من قبل الفرق الإشرافية بالمديرية، حيث قام الدكتور وكيل الوزارة بفتح باب المناقشة بين الجميع والاستماع لكافة الآراء والمقترحات من الجميع.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

شدد الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية بالبحيرة على ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الإستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وكذلك احتفالات أعياد الشرطة وثورة يناير.

وأشار إلى أنه تم إعداد “جوجل فورم” يتم ملئه تحت مسئولية مدير المستشفى ويتم به كتابة اسم المواطن وكافة البيانات عنه خلال فترة الاحتفالات بالبحيرة.

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