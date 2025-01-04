انطلاق برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني للمعلمين الجدد بالبحيرة

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد بالبحيرة، ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التى أجراها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة ٣٠ ألف معلم على وظيفة معلم مادة ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة

تنفيذ البرنامج التدريبي الذى يستهدف ١٧٦١ معلم ومعلمة

أكد يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذى يستهدف ١٧٦١ معلما ومعلمة داخل ٤١ قاعة تدريبية على مستوى ١٨ إدارة تعليمية تحت إشراف مسؤولي التدريب والتطوير التكنولوجى وذلك على مدار ٧ أيام لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة،وفقًا لمنظومة التعليم الجديد وفى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إعداد المعلمين بالبحيرة واختيار أفضل العناصر بما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب والمنظومة التعليمية.

تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن التدريب يأتى فى إطار التنمية المهنية للمعلمين ولابد من تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظرًا للأهمية القصوى في صقل المهارات التدريسية والإدارية.

ووجه بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجحة التى يحتاجها المتدربون لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب اجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.

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