الخميس 09 يناير 2025
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الشجرة للتنمية بشمال سيناء تنفذ مبادرة “رئة وردية ” للعاملين بديوان المحافظة

جانب من مبادرة رئه
جانب من مبادرة رئه وردية للعاملين بديوان محافظة شمال سيناء

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية مبادرة رئة وردية للعاملين بديوان عام  محافظة شمال سيناء بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والسيد العدل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة والدكتور احمد سمير بدر  مدير مديرية الشؤون الصحية والدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الاقاف بشمال سيناء 

 

الشجرة بشمال سيناء تنفذ مبادرة “ رئه وردية ” للعاملين بديوان المحافظة

 

 ناقش الضيوف أثر التدخين من الجانب  الديني والجانب الصحي وأثرها علي الامان الصحي والامان الاجتماعي والاقتصادي   
 

 

اكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء على المقاصد العامه للتشريع والضرر بالنفس للحفاظ علي النفس البشرية من التهلكة والفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف والتنافس علي فعل الصالحات والسعي لرضا الله ونفع المجتمع حيث أنها دعوه خير للحفاظ علي النفس وحرمه التدخين وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين 

 وأكد الدكتور احمد سمير وكيل الصحة بشمال سيناء على ارتباط التدخين بالتوتر لان مادة النيكوتين  هي مضاد للتوتر والتدخين يعتبر ادمان لأن الادمان هو البحث اللا ارادي للمخ ومرض انتكاسي مزمن حيث ان النيكوتين مخدر  وأوضحت الاحصائيات ان 90 ٪ من امراض الرئة والسرطانات مرتبطه بالتدخين و30 ٪ من امراض القلب والجلطات من أثر التدخين.

 

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وسلمت المؤسسة 100 فرد جهاز نيكوريت مجانا علي الحضور المدخنين لمساعدتهم علي الاقلاع عن التدخين.

 

 

حضر اللقاء دعاء حمدي مدير وحدة السكان بمجلس مدينة العريش نائب عن  أماني احمد مدير وحدة السكان بالديوان  فتحي عثمان اخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية بالتثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية.

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