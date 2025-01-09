إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بشمال سيناء

أصيب 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل أثناء سيره على الطريق الدولي في قرية رابعة طريق البحيرة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل ببئر العبد شمال سيناء



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب تروسيكل أثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي ببئر العبد شمال سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة عادل طاهر موسى 41 سنة اشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وشروق عادل طاهر التشخيص سحجات متفرقة بالجسم، ويوسف عادل طاهر 10 سنوات بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

كان قد أصيب أمس شخصان بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة خلال سيرها على الطريق الرئيسي المتجه إلى منطقة العوجة بوسط سيناء، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد حسن السيد منصور، 17 سنة، مقيم الحسينية بالشرقية، أصيب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن إبراهيم بيومي، 30 سنة، مقيم الحسينية بالشرقية، أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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