محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استضافة المهرجان العربي للهجن والتراث بشرم الشيخ

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث الذي من المقرر انطلاقة يومي 15 و16 يناير الجاري.

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث

قام المحافظ خلال التفقد بجولة ميدانية لمضمار الهجن بشرم الشيخ مشددًا على الدقة في التجهيز والاستعداد الأمثل للمهرجان ولفت المحافظ خلال الجولة لبعض الملاحظات التي يجب مراعاتها خلال التجهيز للمهرجان.

كما تفقد المحافظ قرية التراث البدوي والتجهيزات الخاصة بالمعروضات اليدوية السيناوية، مؤكدًا على ضرورة زيادة عدد العارضين وتنوع المعروضات السيناوية تمهيدا لاشتراكهم في المعارض العربية.

وخلال التفقد وجه المحافظ الشركة المنفذة بإنهاء كافة التشطيبات المتبقية علي أكمل وجه استعدادا لإعادة افتتاح منطقة الهجن والتراث كوجهة سياحية فريدة ومتنوعة، كما وجه الشكر لجميع العارضين المشاركين في المهرجان.

يشار إلي انه من المقرر انطلاق المهرجان العربي للهجن والتراث الذي ينظم برعاية محافظ جنوب سيناء وعدد من الوزارات المعنية.

ومن المقرر أن تُقام السباقات بمضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 دول عربية السعودية،الامارات الاردن، البحرين، قطر، الكويت إلى جانب مشاركة 17 محافظه مصرية، وذلك في إطار “عيد الهجن”، الذي يحتفل فيه بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم افتتاح المضمار رسميًا في إحدى الفعاليات الكبرى التي شهدت حضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ولفت محافظ جنوب سيناء الي ان هذه الذكرى مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي انه تم إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020 بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه وتم تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه وتم الانتهاء أيضا من إنشاء ( قرية التراث البدوي – أماكن إيواء الهجن – مسجد الهجن – الوحدة البيطرية بالهجن ) عام 2024 مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي. هذه الرياضة تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم. وأضاف أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خصوصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وشدد علي أهمية الظهور بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

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