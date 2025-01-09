الخميس 09 يناير 2025
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انتظام الامتحانات في ختام الأسبوع الثاني بجامعة دمنهور

امتحانات جامعة دمنهور،
امتحانات جامعة دمنهور، فيتو

واصل الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة دمنهور، حيث تابع "شعلة"، انتظام سير العملية الامتحانية في ختام الأسبوع الثاني للامتحانات بنظاميها الورقي والإلكتروني بلجان كليتي العلوم والصيدلة، والتي تجرى وسط أجواء من الانضباط وحزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان حسن سيرها منذ انطلاقها.

ضرورة تواجد أستاذ المادة وتواجد رؤساء اللجان

خلال جولته اطمأن "نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب" على انتظام سير العملية الامتحانية بالكليتين، مشددًا  على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات لضمان استكمال سيرها بسلاسة وانتظام، مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين،  لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وكذا التزام الطلاب بالقواعد المقررة.

تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب بجامعة دمنهور

وعن الاختبارات الإلكترونية؛ تفقد "نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب" عدد من لجان الاختبارات الإلكترونية انطلاقًا من حرص جامعة دمنهور على تطبيق الاختبارات الإلكترونية لما لها من دور هام في تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب بجامعة دمنهور، والنهوض بالعملية التعليمية نحو التحول الرقمي.

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