أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 288 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 288، الصادر في 25 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا. وإبعاد يمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-قرارات وزارة الإسكان والمرافق باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة أبراج الداون تاون بمساحة 3506971.55 متر مربع، جنوب الطريق الس احلى الدولى على طريق 9-C بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار. والعمل بالنسخة الإنجليزية للكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة تشغيل واستدامة المدن الذكية المرفقة بهذا القرار، الجزء الأول: المدن الجديدة المستهدف أن تكون ذكية.

-تعديل قيد الارتفاع ل (12) قرية، محافظة البحيرة، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. وحذف 5 عقارات في المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة القاهرة. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية رأس النقب بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.

-قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية (اليوسفي والطماطم زالعنب والفراولة والليمون والتوت والبطاطس والمانجو والذرة الشامية الصفراء).

-قرارات هيئة الدواء المصرية بإدراح 6 مواد وأمالحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها، وأمالح جميع ما سبق إلي القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والترخيص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.